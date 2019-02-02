Yeniler armayı öptü!

F.Bahçe'nin Galatasaray'dan transfer ettiği Serdar Aziz ve Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, Göztepe maçından önce tribünleri selamladı.
İkili, Fenerbahçe armasını öperek taraftardan alkış topladı.
TOLGAY'DAN ÇILDIRTAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan, "Türkiye'ye ilk geldiğimde buradaki en büyük camianın Fenerbahçe olduğunu anlamıştım. Son güne kadar buraya gelmeyi bekledim. Beşiktaş armasını hiç öpmemiştim. Bugün armayı öptüm, benim için de ilk oldu" ifadelerini kullandı.
İkili, Fenerbahçe armasını öperek taraftardan alkış topladı.
TOLGAY'DAN ÇILDIRTAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan, "Türkiye'ye ilk geldiğimde buradaki en büyük camianın Fenerbahçe olduğunu anlamıştım. Son güne kadar buraya gelmeyi bekledim. Beşiktaş armasını hiç öpmemiştim. Bugün armayı öptüm, benim için de ilk oldu" ifadelerini kullandı.
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