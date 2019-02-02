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Yeniler armayı öptü!

F.Bahçe'nin 'dan ettiği ve 'tan kadrosuna kattığı , maçından önce tribünleri selamladı.



İkili, armasını öperek taraftardan alkış topladı.



TOLGAY'DAN ÇILDIRTAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan, "'ye ilk geldiğimde buradaki en büyük camianın Fenerbahçe olduğunu anlamıştım. Son güne kadar buraya gelmeyi bekledim. Beşiktaş armasını hiç öpmemiştim. Bugün armayı öptüm, benim için de ilk oldu" ifadelerini kullandı.

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