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taktik çalıştı

’ta mesaisi devam ediyor.

Kartal taktik çalıştı
Beşiktaş, 'in 20. haftasında yarın oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Siyah-Beyazlı futbolcular taktik ağırlıklı bir idman yaptı. 'ta yeni transfer Shinji Kagawa da antrenmanda yer aldı. Japon oyuncu çalışmadaki hırsı ve takım arkadaşları ile olan uyumu ile dikkat çekti.

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