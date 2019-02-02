Kartal taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Siyah-Beyazlı futbolcular taktik ağırlıklı bir idman yaptı. Beşiktaş'ta yeni transfer Shinji Kagawa da antrenmanda yer aldı. Japon oyuncu çalışmadaki hırsı ve takım arkadaşları ile olan uyumu ile dikkat çekti.
- Spor
- 02.02.2019
- Gazete
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