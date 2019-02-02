Kagawa’da opsiyon yok!

Beşiktaş yönetiminden yeni transfer Shinji Kagawa ile ilgili açıklama geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Kagawa'da satın alma opsiyonu yok. Opsiyon koymak oyuncuyu size bağlamıyor, önemli olan oyuncunun istemesi. Bunun örneğini Talisca'da yaşadık. Satın alma opsiyonu bizdeydi ama daha Ocak ayında gelip 'Ben Beşiktaş'ta kalmayacağım, opsiyonumun kullanılmasını kesinlikle kabul etmiyorum' diye konuştu.
BİZİM İÇİN ÖNEMLİ
Mahmutyazıcıoğlu, "Kagawa önemli bir hamle. Çünkü biz Uzakdoğu pazarına açılmak istiyoruz. Kagawa transferi tüm Japon'da konuşuldu" dedi.
BİZİM İÇİN ÖNEMLİ
Mahmutyazıcıoğlu, "Kagawa önemli bir hamle. Çünkü biz Uzakdoğu pazarına açılmak istiyoruz. Kagawa transferi tüm Japon'da konuşuldu" dedi.
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