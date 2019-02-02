Fırtına moral arıyor

Trabzonspor yeniden çıkış arıyor... Ligin 2. yarısında oynadığı iki maçta 4 puan kaybeden Fırtına, evinde oynayacağı Ankaragücü maçıyla yaraları sarmak istiyor. Teknik direktör Ünal Karaman, "A.Gücü sınavına mutlaka kazanılması gereken bir müsabaka olarak bakıyoruz" dedi.
GÖSTERECEĞİZ
Karaman, "İranlı oyuncularımızın geri dönüşü ile daha güçlü hale geldik. Mutlak kazanmalıyız. Bu arzumuzu sahada herkes görecek" dedi.
GÖSTERECEĞİZ
Karaman, "İranlı oyuncularımızın geri dönüşü ile daha güçlü hale geldik. Mutlak kazanmalıyız. Bu arzumuzu sahada herkes görecek" dedi.
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