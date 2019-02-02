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Fırtına moral arıyor

Ligin 2. yarısında ilk iki maçta 4 puan kaybeden Trabzon , Ankaragücü galibiyetiyle yeniden ayağa kalmak istiyor...

Fırtına moral arıyor
Trabzonspor yeniden çıkış arıyor... Ligin 2. yarısında oynadığı iki maçta 4 puan kaybeden Fırtına, evinde oynayacağı Ankaragücü maçıyla yaraları sarmak istiyor. Teknik direktör Ünal Karaman, "A.Gücü sınavına mutlaka kazanılması gereken bir müsabaka olarak bakıyoruz" dedi.

GÖSTERECEĞİZ
Karaman, "İranlı oyuncularımızın geri dönüşü ile daha güçlü hale geldik. Mutlak kazanmalıyız. Bu arzumuzu sahada herkes görecek" dedi.

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