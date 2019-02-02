Fırtına moral arıyor Ligin 2. yarısında ilk iki maçta 4 puan kaybeden Trabzon , Ankaragücü galibiyetiyle yeniden ayağa kalmak istiyor...

Trabzonspor yeniden çıkış arıyor... Ligin 2. yarısında oynadığı iki maçta 4 puan kaybeden Fırtına, evinde oynayacağı Ankaragücü maçıyla yaraları sarmak istiyor. Teknik direktör Ünal Karaman, "A.Gücü sınavına mutlaka kazanılması gereken bir müsabaka olarak bakıyoruz" dedi.



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Karaman, "İranlı oyuncularımızın geri dönüşü ile daha güçlü hale geldik. Mutlak kazanmalıyız. Bu arzumuzu sahada herkes görecek" dedi.