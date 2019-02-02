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'ta Quaresma krizi!

Quaresma alacaklarını tahsil edip ayrılmak istiyor. Yönetim ise ’den bonservis bekliyor... Belirsizlik sürüyor.



Quaresma ara transfer döneminde yönetim ile masaya oturmuş ve fesih konusunda el sıkışmıştı. Ancak, durumu halen belirsizliğini koruyor. Portekizli futbolcu, alacakları ödenmeden Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor.

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