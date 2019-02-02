Quaresma ara transfer döneminde yönetim ile masaya oturmuş ve fesih konusunda el sıkışmıştı. Ancak, durumu halen belirsizliğini koruyor. Portekizli futbolcu, alacakları ödenmeden Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor.
- Spor
- 02.02.2019
- Gazete
Quaresma ara transfer döneminde yönetim ile masaya oturmuş ve fesih konusunda el sıkışmıştı. Ancak, durumu halen belirsizliğini koruyor. Portekizli futbolcu, alacakları ödenmeden Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor.
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