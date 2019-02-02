Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Ligde 6. randevusuna çıkacak olan iki takım da galibiyet peşinde. Ligde iki takım arasında yapılan 5 maçı da Galatasaray kazandı. Peki, Alanyaspor - Galaasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Galatasaray maçı bugün saat 19.00'da başlayacak.Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.Karşılaşmada Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Dördüncü hakem ise Koray Gençerler olacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Barış Şimşek.

LİGDE 6. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların hepsinden sarı-kırmızılılar galip ayrıldı. Cimbom bu maçlarda 19 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 5 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Aslan 6-0 kazandı.

Ligde geride kalan 19. haftada sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 35 puanla ikinci sırada yer alıyor. Turuncu-yeşilliler ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 24 puanla 10. sırada bulunuyor.

ASLAN ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligin ikinci yarısında MKE Ankaragücü ve Göztepe galibiyetleri ile başlayan Galatasaray, bu seriyi Alanyaspor karşısında da sürdürmek istiyor. Ligde son 5 maçta mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan, Alanya deplasmanından 3 puanla ayrılarak zirve takibinden kopmak istemiyor.

BELHANDA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın cezası bitti. Belhanda, MKE Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart gördüğü için cezalı duruma düşmüştü. Göztepe müsabakasında cezasını tamamlayan yıldız oyuncu, Alanyaspor maçında takımdaki yerini alacak.

YENİ TRANSFER MBAYE DİAGNE CEZALI

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı yeni golcüsü Mbaye Diagne, ilk maçında takımını yalnız bırakacak. Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde kırmızı kart cezalısı olan Diagne, cezasını sarı-kırmızılıların Alanyaspor oynayacağı karşılaşmada bitirecek. Golcü futbolcu, bir daha ki hafta Trabzonspor ile oynanacak müsabakada görev alabilecek.

YENİ TRANSFERLERİN DURUMU

Galatasaray'ın transferin son günü açıkladığı 3 futbolcudan ikisi bugünkü müsabakada görev alabilecek.

Sarı-kırmızılı kulüp, ara transfer döneminin son gününde Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne, Fransa'nın Marsilya takımından Konstantinos Mitroglou ve Belçika temsilcisi Standard Liege'den Christian Luyindama'yı renklerine bağladı.

Lisansları çıkarılan 3 futbolcudan Mitroglou ile Luyindama, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Aytemiz Alanyaspor'a karşı sahaya çıkabilecek.

Diagne ise Kasımpaşa'dan kalan cezası nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına iki eksikle çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.

ÜÇ FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sinan Gümüş ile Brezilyalı oyuncular Mariano Filho ve Fernando Reges, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada iç sahadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.