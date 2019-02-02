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  • 02.02.2019 13:41
  • Son Güncelleme: 02.02.2019 15:37

Maç sonucu: Yeni Malatyaspor 1-1 Kayserispor

Süper Lig'in 20. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Malatya'da kazanan yok!

Kayserispor maçın 14. dakikasında Artem Kravets'in attığı golle Malatyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Ev sahibinin bu gole cevabı gecikmedi. Malatyaspor 19. dakikada Danijel Aleksic attığı golle skora denge getirdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda takımlar karşılıklı ataklar geliştirse de gol sesi çıkaramayınca müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

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