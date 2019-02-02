Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Sompo Japan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Sompo Japan maçı ne zaman? Pınar Karşıyaka, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek. FIBA Europe Kupası'nda 2. tur 5. maçında hafta içinde Almanya'da S.Oliver Würzburg'a 104-91 mağlup olmasına rağmen son 16 turuna adını yazdıran Pınar Karşıyaka, ligde Beşiktaş'ı yenerek moral bulmak istiyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Sompo Japan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

PINAR KARŞIYAKA - BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka bugün evinde Beşiktaş Sompo Japan'la kozlarını paylaşacak. Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Sompo Japan maçı bugün saat 15.15'te başlayacak ve Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

"LİGDEKİ KONUMUMUZU GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, yaptığı açıklamada, çarşamba günü FIBA Avrupa Kupası'nda Almanya'da oynadıkları s.Oliver Würzburg'a yenilmelerine rağmen adlarını son 16 takım arasına yazdırdıklarını kaydetti.

Maça iyi başlamalarına rağmen bunu sürdüremediklerini bildiren Büyükkarcı, şöyle konuştu:

"s.Oliver Würzburg maçının devre arasında gruptaki diğer maçın sonucuna göre adımızı son 16 turuna yazdırmamız bizde konsantrasyon kaybına yol açtı. Deplasmanda aldığımız mağlubiyete rağmen Avrupa'da yolumuza devam etmek önemli. Şimdi önümüzde yarın (bugün) oynayacağımız Beşiktaş Sompo Japan karşılaşması var. Bu maçı en iyi şekilde geçip, ligdeki konumumuzu güçlendirmek istiyoruz. Karşıyaka taraftarının her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmayacağını biliyoruz."

Turgay Büyükkarcı, s. Oliver Würzburg karşılaşması öncesinde İzmir'i ve Karşıyaka'yı anlatan tanıtım filminden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İzmir'in sesini her yerde basketbol takımımızla duyurmaya devam ediyoruz. Bu yolda sivil toplum örgütleri, ticaret ve sanayi odaları, belediyeler ve siyasilerden destek bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken de formamızda EXPO'nun tanıtımını yaptık, Avrupa'da bu konuyla ilgili üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık, yine yapmaya devam ediyoruz. Tanıtımın en güzel ve hızlı yolu spordan geçiyor."

Pınar Karşıyaka'nın Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda bugün saat 15.15'te Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edeceği müsabakada yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Erdi Gülaslan forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde s.Oliver Würzburg maçında sakatlanan Birkan Batuk'un durumu maç saatinde belli olacak.