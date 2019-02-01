Bugünkü
Takvim

’un sözleşmesi donduruluyor

Maicon’un sözleşmesi donduruluyor
Luyindama inin ardından Galatasaray'daki yabancı sayısı 15'e yükseldi. Sarı-Kırmızılılar, Kongolu stopere lisans çıkarabilmek için Maicon'un sözleşmesini donduracak. Yönetim, Uzak Doğu'da transfer dönemi 28 Şubat'a kadar sürdüğü için Maicon'u isteyen kulüplerle ilgili pazarlıklara devam edecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMaicon’un sözleşmesi donduruluyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri