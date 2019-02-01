SON yılların en heyecanlı ara transfer dönemi üç bomba ile patladı... Forvet hattına Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou takviyesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Galatasaray bir de stoper transferi yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Standard Liege formasını giyen Christian Luyindama'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Kongolu yıldızın sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi. Christian Luyindama görev verilmesi halinde yarın Alanya deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.
- Spor
- 01.02.2019
- Gazete
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşikaş transferin bitimine saatler kala müthiş hamleler yaptı
Diagne ve Mitroglou ile forvet hattını güçlendiren Cimbom defansa da Luyindama takviyesini yaptı. Fener ise Sloven 10 numara Miha Zajc’ı kadroya kattı. Kartal da Japon orta alan oyuncusu Kagawa'ya imza attırdı... Taraftarlar şimdiden bu üç önemli yıldızı canlı olarak izlemek için heyecanlanmaya başladı.
SON yılların en heyecanlı ara transfer dönemi üç bomba ile patladı... Forvet hattına Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou takviyesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Galatasaray bir de stoper transferi yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Standard Liege formasını giyen Christian Luyindama'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Kongolu yıldızın sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi. Christian Luyindama görev verilmesi halinde yarın Alanya deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.
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