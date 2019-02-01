yılların en heyecanlı ara transfer dönemi üç bomba ile patladı... Forvet hattınatakviyesiyle tüm dikkatleri üzerine çekenbir de stoper transferi yaptı. Sarı-Kırmızılılar,formasını giyen'yı sezon sonuna kadar kiraladı.yıldızın sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi.görev verilmesi halinde yarındeplasmanında takımdaki yerini alabilecek.