Fener’de forvet hüsranı

Fenerbahçe ara transfer döneminde 5 önemli hamleye imza atsa da forvet konusunda hüsran yaşadı... Sarı-Lacivertli yönetim, golcü takviyesi yapamadan transferi kapattı. Dün Benfica'lı Castillo konusunda çok yoğun çalışmalar yapılsa da Portekiz kulübüyle aradaki pürüzler giderilemedi.
TARAFTARLAR UMUTLA BEKLEDİ
Bunun dışında takımdan gönderilmesi düşünülen Islam Slimani de kendisine yapılan teklifleri geri çevirince tüm planlar alt üst oldu. Fenerbahçeli taraftarlar dün gece geç saatlere kadar forvet transferini bekledi ancak müjdeli haber gelmedi.
TARAFTARLAR UMUTLA BEKLEDİ
Bunun dışında takımdan gönderilmesi düşünülen Islam Slimani de kendisine yapılan teklifleri geri çevirince tüm planlar alt üst oldu. Fenerbahçeli taraftarlar dün gece geç saatlere kadar forvet transferini bekledi ancak müjdeli haber gelmedi.
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