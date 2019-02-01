Bugünkü
Takvim

Fener’de forvet hüsranı

Yönetim, inde ’yı ikna edemedi.. . de gitmeyince beklenen forvet hamlesi yapılamadı.

Fener’de forvet hüsranı
Fenerbahçe ara döneminde 5 önemli hamleye imza atsa da forvet konusunda hüsran yaşadı... Sarı-Lacivertli yönetim, golcü takviyesi yapamadan transferi kapattı. Dün Benfica'lı Castillo konusunda çok yoğun çalışmalar yapılsa da Portekiz kulübüyle aradaki pürüzler giderilemedi.

TARAFTARLAR UMUTLA BEKLEDİ
Bunun dışında takımdan gönderilmesi düşünülen Islam Slimani de kendisine yapılan teklifleri geri çevirince tüm planlar alt üst oldu. Fenerbahçeli taraftarlar dün gece geç saatlere kadar forvet transferini bekledi ancak müjdeli haber gelmedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFener’de forvet hüsranı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri