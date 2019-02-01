Trabzonspor Yönetimi, FFP için kritik sunumunu yaptı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "UEFA ile 2016'da yapılan anlaşmanın özellikle son senesinde verilen sözlerin çok uzağında kalmışız. Aldığımız önlemleri UEFA yetkililerine anlattık. Artık kararı bekleyeceğiz. Bundan sonra top UEFA'da" dedi. Geçen yıl döviz kurlarındaki artışların kulüplerin açık vermesinde önemli rol oynadığını söyleyen Ağaoğlu, Süper Lig'de 13 ekibin ciddi sıkıntı içinde olduğunu söyledi.
- Spor
- 01.02.2019
- Gazete
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