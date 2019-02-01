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Bundan sonra top ’da

için kritik sunumunu yaptı. Başkan , “Bundan sonra top ’da” dedi.

Bundan sonra top UEFA’da
Trabzonspor Yönetimi, için kritik sunumunu yaptı. Başkan , " ile 2016'da yapılan anlaşmanın özellikle son senesinde verilen sözlerin çok uzağında kalmışız. Aldığımız önlemleri UEFA yetkililerine anlattık. Artık kararı bekleyeceğiz. Bundan sonra top UEFA'da" dedi. Geçen yıl döviz kurlarındaki artışların kulüplerin açık vermesinde önemli rol oynadığını söyleyen Ağaoğlu, 'de 13 ekibin ciddi sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

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