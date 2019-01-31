F.Bahçe, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ve G.Saray'dan Serdar Aziz'i kadrosuna kattı. Tolgay için Beşiktaş'la önce 2.5 milyon Euro+Şener Özbayraklı karşılığında anlaşan Fener, Şener'in takasta gitmek istememesi üzerine fiyat artırarak transferi bitirdi.
TOLGAY'A 3.2 MİLYON EURO
Tolgay için Beşiktaş'a son olarak 3 milyon 200 bin Euro teklif eden Fenerbahçe'nin bu teklifi kabul gördü. Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.
SERDAR'DA İŞLEM TAMAM
G.Saray'la sözleşmesini 2 milyon 300 bin Euro ödeyerek fesheden Serdar Aziz ardından dün akşam menajeriyle Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Taraflar görüşmede her konuda anlaşma sağladı.
YILLIK 2 MİLYON EURO ALACAK
Fenerbahçe, Galatasaray'dan transfer ettiği 28 yaşındaki Serdar'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli savunma oyuncusu Sarı-Lacivertli kulüpten senelik 2 milyon Euro alacak.
VİCTOR MOSES MÜJDESİ
F.Bahçe'nin Chelsea'den kiraladığı Victor Moses, İngiliz ekibiyle Avrupa Ligi'nde forma giydiği için bu arenada Sarı-Lacivertli takımda boy gösteremeyecekti. Ancak değişen kurallar neticesinde Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe forması ile Avrupa Ligi'nde oynamasının mümkün hale geldiği ortaya çıktı.
TOLGAY'A 3.2 MİLYON EURO
Tolgay için Beşiktaş'a son olarak 3 milyon 200 bin Euro teklif eden Fenerbahçe'nin bu teklifi kabul gördü. Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.
SERDAR'DA İŞLEM TAMAM
G.Saray'la sözleşmesini 2 milyon 300 bin Euro ödeyerek fesheden Serdar Aziz ardından dün akşam menajeriyle Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Taraflar görüşmede her konuda anlaşma sağladı.
YILLIK 2 MİLYON EURO ALACAK
Fenerbahçe, Galatasaray'dan transfer ettiği 28 yaşındaki Serdar'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli savunma oyuncusu Sarı-Lacivertli kulüpten senelik 2 milyon Euro alacak.
VİCTOR MOSES MÜJDESİ
F.Bahçe'nin Chelsea'den kiraladığı Victor Moses, İngiliz ekibiyle Avrupa Ligi'nde forma giydiği için bu arenada Sarı-Lacivertli takımda boy gösteremeyecekti. Ancak değişen kurallar neticesinde Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe forması ile Avrupa Ligi'nde oynamasının mümkün hale geldiği ortaya çıktı.
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