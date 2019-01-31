Bugünkü
Takvim

ve 'de

, ’tan ’ı 3.2 milyon Euro’ya etti. 2.3 milyon Euro karşılığında ’la olan sözleşmesini fesheden de dün akşam Sarı-Lacivertliler’e imza attı...

Tolgay&Serdar Fenerbahçe'de
F.Bahçe, 'tan Tolgay Arslan ve G.Saray'dan Serdar Aziz'i kadrosuna kattı. Tolgay için Beşiktaş'la önce 2.5 milyon Euro+Şener Özbayraklı karşılığında anlaşan Fener, Şener'in takasta gitmek istememesi üzerine fiyat artırarak i bitirdi.

TOLGAY'A 3.2 MİLYON EURO
Tolgay için Beşiktaş'a son olarak 3 milyon 200 bin Euro teklif eden 'nin bu teklifi kabul gördü. Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.



SERDAR'DA İŞLEM TAMAM
G.Saray'la sözleşmesini 2 milyon 300 bin Euro ödeyerek fesheden Serdar Aziz ardından dün akşam menajeriyle Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Taraflar görüşmede her konuda anlaşma sağladı.

​YILLIK 2 MİLYON EURO ALACAK
Fenerbahçe, 'dan transfer ettiği 28 yaşındaki Serdar'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli savunma oyuncusu Sarı-Lacivertli kulüpten senelik 2 milyon Euro alacak.




VİCTOR MOSES MÜJDESİ
F.Bahçe'nin 'den kiraladığı , İngiliz ekibiyle 'nde forma giydiği için bu arenada Sarı-Lacivertli takımda boy gösteremeyecekti. Ancak değişen kurallar neticesinde Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe forması ile Avrupa Ligi'nde oynamasının mümkün hale geldiği ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTolgay Arslan ve Serdar Aziz Fenerbahçe'de
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri