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Kagawa Beşiktaş'ta!

Beşiktaş ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Borussia Dortmund'un Japon 10 numarası Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

31.01.2019 01:04
Kagawa Beşiktaş'ta!

Adı Monaco ile de anılan Kagawa'yı Fransız ekibinin transferden çekilmesiyle ikna eden Beşiktaş, Alman kulübü ile de 6 ay kiralama konusunda anlaşma sağladı.

Kagawa Beşiktaş'ta!

Şenol Güneş'in de transferine onay verdiği Kagawa ile resmi imzaların atılması an meselesi olurken, transferin gün içinde açıklanması bekleniyor.

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Kagawa Beşiktaş'ta!

Japon futbolcunun yaz transfer sezonunda satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak.

Kagawa Beşiktaş'ta!

6 aylığına Beşiktaş'a kiralanan Kagawa 1 milyon euro alacak.

Kagawa Beşiktaş'ta!

Kiralama bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kagawa'nın satın alma opsiyonunu da 1.5 milyon euro olarak elinde bulunduracak.

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