Kagawa Beşiktaş'ta!

Beşiktaş ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Borussia Dortmund'un Japon 10 numarası Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Adı Monaco ile de anılan Kagawa'yı Fransız ekibinin transferden çekilmesiyle ikna eden Beşiktaş, Alman kulübü ile de 6 ay kiralama konusunda anlaşma sağladı. Şenol Güneş'in de transferine onay verdiği Kagawa ile resmi imzaların atılması an meselesi olurken, transferin gün içinde açıklanması bekleniyor. . Japon futbolcunun yaz transfer sezonunda satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak. 6 aylığına Beşiktaş'a kiralanan Kagawa 1 milyon euro alacak. Kiralama bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kagawa'nın satın alma opsiyonunu da 1.5 milyon euro olarak elinde bulunduracak. Kagawa kimdir? 2014 yılında Manchester United'dan Dortmund'a transfer olan Kagawa bu sezon Dortmund'da fazla forma şansı bulamadı. Bundesliga'da sadece 2 maçta forma giyebilen Japon futbolcu tüm kulvarlarda 5 maç oynadı.