Alınan bilgilere göre Galatasaray, 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Öte yandan sarı-kırmızılılar sezon sonunda 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip oldu.
Alınan bilgilere göre Galatasaray, 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Öte yandan sarı-kırmızılılar sezon sonunda 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip oldu.
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