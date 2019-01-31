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  • 31.01.2019 20:57

Son dakika: Luyindama 'da! İşte transferin maliyeti...

, Standard Liege takımından Kongolu savunmacı Christian Luyindama'yı kiralık olarak renklerine kattı.

Galatasaray'dan bir bomba daha!

Alınan bilgilere göre , 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Öte yandan sarı-kırmızılılar sezon sonunda 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip oldu.

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