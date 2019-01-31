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  • 31.01.2019 19:31
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 19:49

Son dakika: transferini resmen açıkladı

, transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar Yunan futbolcuyu KAP'a bildirdi...

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