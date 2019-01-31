Galatasaray, Mitroglou transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar Yunan futbolcuyu KAP'a bildirdi... Galatasaray, Kostas Mitroglou transferini resmen açıkladı. Galatasaray, şu açıklamada bulundu: 'Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou ve kulübü Olympique De Marseille Sasp ile oyuncunun 1.5 sezonluğuna geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer bedeli ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.500.000 Euro ve 2019-2020 sezonu için net 2.600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.' Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Mitroglou,Galatasaray Spor Kulübü'nün 114 yıllık tarihinde forma giyecek olan ilk Yunan futbolcu olacak.
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