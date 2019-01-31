Fenerbahçe Kulübü, İtalya Serie A ekiplerinden Empoli takımında forma giyen orta saha oyuncusu Miha Zajc'i kadrosuna kattığını açıkladı.
24 yaşındaki Sloven oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, bu oyuncunun transferi karşılığında Empoli'de kiralık olarak forma giyen Salih Uçan'ın haklarından vazgeçildiği ve oyuncunun Empoli ile anlaşmasına müsaade edildiği ifade edildi.
Son dakika: Fenerbahçe, Miha Zajc transferini duyurdu
Fenerbahçe, İtalya'nın Empoli takımından 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc’ı transfer ettiğini duyurdu.
- Fenerbahçe bombayı patlatmaya hazır!
- Galatasaray'dan ikinci forvet bombası!
- Galatasaray yıldız futbolcunun transferini duyurdu!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.