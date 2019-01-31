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  • 31.01.2019 22:17
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 22:27

Son dakika: , ini duyurdu

, 'nın takımından 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ’ı ettiğini duyurdu.



Fenerbahçe Kulübü, İtalya Serie A ekiplerinden Empoli takımında forma giyen orta saha oyuncusu Miha Zajc'i kadrosuna kattığını açıkladı.

24 yaşındaki Sloven oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, bu oyuncunun transferi karşılığında Empoli'de kiralık olarak forma giyen Salih Uçan'ın haklarından vazgeçildiği ve oyuncunun Empoli ile anlaşmasına müsaade edildiği ifade edildi.

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