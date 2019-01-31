Galatasaray, Türk futbolcu Emre Mor için Celta Vigo ile görüşmelere başladı. İspanyol kulüp ile anlaşılırsa Emre Mor, 6 aylığına sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray, yıldız futbolcu Emre Mor için resmi teklif yaptı. Galatasaray sürpriz bir hamleyle kadro dışı bırakılan Emre Mor için transfer görüşmelere başladı. Emre Mor, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Galatasaray ile Celta Vigo arasında transferin detayları görüşülüyor.

O LİSTEDE EMRE MOR'UN DA İSMİ VARDI

Öte yandan Galatasaray yönetimi Mustafa Cengiz önderliğinde, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcılarınında da katılımıyla transfer toplantısı yapmıştı. Paylaşılan fotoğrafta bulanıklaştırılmış beyaz tahtada yazan isimlerden birinin de Emre Mor olduğu iddia edilmişti.