Shinji Kagawa Beşiktaş’ta!

Beşiktaş'tan Kagawa bombası... Siyah-Beyazlılar, transferin bitimine 1 gün kala Borussia Dortmund'un Japon 10 numarası Shinji Kagawa'yı 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah- Beyazlılar, 29 yaşındaki 10 numara için Alman kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek. Beşiktaş eğer sezon sonu Kagawa'yı 1.6 milyon Euro'luk opsiyonu karşılığında satın alabilecek.
1.1 MİLYON...
Kagawa ise Beşiktaş'tan 6 aylığına 1.1 milyon Euro alacak. Japon 10 numaranın transfer edilmesiyle birlikte Ljajic'in sol kanada kaydırılması ve Kagawa'nın forvet arkasında görev yapması bekleniyor.
1.1 MİLYON...
Kagawa ise Beşiktaş'tan 6 aylığına 1.1 milyon Euro alacak. Japon 10 numaranın transfer edilmesiyle birlikte Ljajic'in sol kanada kaydırılması ve Kagawa'nın forvet arkasında görev yapması bekleniyor.
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