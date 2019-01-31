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Siyah-Beyazlılar, Japon yı 6 aylığına bedelsiz kiraladı. ’tan 1.1 milyon Euro alacak olan Kagawa’nın satın alma opsiyonu 1.6 milyon Euro...

Shinji Kagawa Beşiktaş’ta!
Beşiktaş'tan Kagawa bombası... Siyah-Beyazlılar, in bitimine 1 gün kala Borussia Dortmund'un Japon Shinji Kagawa'yı 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah- Beyazlılar, 29 yaşındaki 10 numara için Alman kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek. eğer sezon sonu Kagawa'yı 1.6 milyon Euro'luk opsiyonu karşılığında satın alabilecek.

1.1 MİLYON...
Kagawa ise Beşiktaş'tan 6 aylığına 1.1 milyon Euro alacak. Japon 10 numaranın transfer edilmesiyle birlikte Ljajic'in sol kanada kaydırılması ve Kagawa'nın forvet arkasında görev yapması bekleniyor.

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