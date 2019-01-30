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  • 31.01.2019 04:40

ile anlaşmaya vardı!

, bonservisi ’de olan ile anlaşmaya vardı. Krkic’i bugün ’a getirecek olan Sivasspor, İspanyol futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sivasspor bombayı patlattı! Eski Barçalı...
ekiplerinden Demir Grup , de büyük bir bombayı patlatıyor. Robinho'yu 'e satan Sivasspor, 'i transfer ediyor.

Kırmızı-beyazlı kulüp İspanyol golcü BOjan Krkic ile transfer konusunda anlaşmaya vardı.

Krkic'i Perşembe günü 'a getirecek olan Sivasspor, İspanyol futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.


Bojan Krkic, bu sezon ile Championship'te 13 maçta 1 gole imza atmıştı.

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