Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, transferde büyük bir bombayı patlatıyor. Robinho'yu Medipol Başakşehir'e satan Sivasspor, Bojan Krkic'i transfer ediyor.
Kırmızı-beyazlı kulüp İspanyol golcü BOjan Krkic ile transfer konusunda anlaşmaya vardı.
Krkic'i Perşembe günü İstanbul'a getirecek olan Sivasspor, İspanyol futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Kırmızı-beyazlı kulüp İspanyol golcü BOjan Krkic ile transfer konusunda anlaşmaya vardı.
Krkic'i Perşembe günü İstanbul'a getirecek olan Sivasspor, İspanyol futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Bojan Krkic, bu sezon Stoke City ile Championship'te 13 maçta 1 gole imza atmıştı.
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