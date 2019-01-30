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  • 30.01.2019 20:59
  • Son Güncelleme: 30.01.2019 21:04

'da son dakika! 'in sözleşmesi feshedildi

'da listesine konulan 'in akıbeti belli oldu. Alacaklarından vazgeçen milli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Galatasaray kararını verdi!

1,8 milyon Euro alacağından vazgeçen cephesi, 800 bin Euro daha üzerine koydu. Böylelikle Serdar Aziz'in sözleşmesi 2,6 milyon Euro tasarrufla fesh edildi.

Serdar Aziz'in yakın zamanda ile görüşmelere başlaması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların yakın bir zamanda Diagne i gibi bu gelişmeyi de duyurması bekleniyor.

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