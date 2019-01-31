TOLGAY ARSLAN RESMEN FENEBAHÇE'DE
Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile 3.5+1 yıllığına anlaştığını açıkladı. Fenerbahçe'nin, Tolgay Arslan transferini açıkladığı video olay yarattı.
TOLGAY ARSLAN RESMEN FENEBAHÇE'DE
Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile 3.5+1 yıllığına anlaştığını açıkladı. Fenerbahçe'nin, Tolgay Arslan transferini açıkladığı video olay yarattı.
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