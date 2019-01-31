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  • 31.01.2019 18:20
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 18:32

transferini resmen açıkladı!

, ile 3,5+1 yıllığına anlaştığını açıkladı. Resmi Twitter hesabından Tolgay Arslan transferini bir video ile açıklayan Fenerbahçe'de Tolgay Arslan 18 numaralı formayı giyecek.

TOLGAY ARSLAN RESMEN FENEBAHÇE'DE

Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile 3.5+1 yıllığına anlaştığını açıkladı. Fenerbahçe'nin, Tolgay Arslan transferini açıkladığı video olay yarattı.

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