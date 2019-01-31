GALATASARAY Diagne'yi 10 milyon Euro peşin+3 milyon Euro şampiyonluk bonusu karşılığında transfer etti. Bu aynı zamanda yurt içinde yapılan en pahalı transfer oldu. Diagne için verilen para yüksek mi? Yıldız oyuncu G.Saray'da başarılı olur mu? Bu soruları Takvim yazarlarına yönelttik.
- Spor
- 31.01.2019
- Gazete
Futbol dünyası Diagne için verilen 10+3 milyon Euro’yu konuşuyor!
İlker Yağcıoğlu: Diagne için verilen 10+3 milyon Euro yüksek değil. Büyük katkı sağlar... Evren Turhan: Diagne bunu fazlasıyla hak ediyor...Levent Tüzemen: İyi golcüler her zaman pahalıdır. Fiyatı çok normal. Oktay Derelioğlu: Ekonomik açıdan düşünürsek yanlış bir transfer.
GALATASARAY Diagne'yi 10 milyon Euro peşin+3 milyon Euro şampiyonluk bonusu karşılığında transfer etti. Bu aynı zamanda yurt içinde yapılan en pahalı transfer oldu. Diagne için verilen para yüksek mi? Yıldız oyuncu G.Saray'da başarılı olur mu? Bu soruları Takvim yazarlarına yönelttik.
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