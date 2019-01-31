'yipeşin+3 milyon Euro şampiyonluk bonusu karşılığında transfer etti. Bu aynı zamanda yurt içinde yapılan en pahalı transfer oldu. Diagne için verilen para yüksek mi? Yıldız oyuncu G.Saray'da başarılı olur mu? Bu soruları Takvim yazarlarına yönelttik.