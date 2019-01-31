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dünyası Diagne için verilen 10+3 milyon Euro’yu konuşuyor!

İlker Yağcıoğlu: Diagne için verilen 10+3 milyon Euro yüksek değil. Büyük katkı sağlar... : Diagne bunu fazlasıyla hak ediyor...: İyi golcüler her zaman pahalıdır. Fiyatı çok normal. Oktay Derelioğlu: Ekonomik açıdan düşünürsek yanlış bir .



GALATASARAY Diagne'yi 10 milyon Euro peşin+3 milyon Euro şampiyonluk bonusu karşılığında transfer etti. Bu aynı zamanda yurt içinde yapılan en pahalı transfer oldu. Diagne için verilen para yüksek mi? Yıldız oyuncu G.Saray'da başarılı olur mu? Bu soruları Takvim yazarlarına yönelttik.

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