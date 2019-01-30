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  • 30.01.2019 15:16
  • Son Güncelleme: 30.01.2019 15:33

çeyrek ve yarı final maçları ne zaman? 2019 sonuçları

'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Kura çekimine, 16 turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor'un temsilcileri katıldı. Peki, ? İşte 2019 sonuçları...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dün Galatasaray - Boluspor maçının ardından son çeyrek finalist 4-1 kazanan Galatasaray olmuştu. Buna göre, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Gatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor ve Galatasaray çeyrek finalde mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupsı çeyrek ve yarı final maçları ne zaman? İşte eşleşmeler ve maç takvimi...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ

Çeyrek final:

Trabzonspor-Ümraniyespor

Akhisarspor-Kasımpaşa

Galatasaray-Hatayspor

Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe

Yarı final:

Trabzonspor-Ümraniyespor / Akhisarspor-Kasımpaşa

Galatasaray-Hatayspor / Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK VE YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat, rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak.

Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan'da yapılacak. Kupanın final maçı 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.

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