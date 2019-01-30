Christian Luyindama kimdir? Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala forvet transferi için Kasımpaşa'da attığı gollerle Diagne ile anlaşan Galatasaray'da stoper bölgesine hareketlilik başladı. Japonya'dan Maicon için Galatasaray'a teklif geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın Maicon'u transfer etmesi ile birlikte yerine Christian Luyindama'yı alacağı iddia ediliyor. Peki, Christian Luyindama kimdir? Christian Luyindama kaç yaşında ve nereli? İşte Christian Luyindama hakkında merak edilenler...

CHRİSTİAN LUYİNDAMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Christian Luyindama, 8 Ocak 1994 tarihinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşaşa'da dünyaya geldi. Futbol hayatına Motema Pembe takımında başlayan oyuncu sırasıyla Balende ve TP Mazembe takımlarında oynadı. Daha sonra 2016-17 sezonunda Belçika temsilcilerinden Standard Liege'ye transfer olan Luyindama, ilk sezon 6 maçta 1 gol attı. 2017-18 sezonunda ise 38 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

2 kez Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takım formasını giyen oyuncu, asıl çıkışını bu sezon yaptı. Sezonun ilk yarısında 30 maça çıkan 1.91 boyundaki oyuncu 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç futbolcunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.