Diagne Galatasaray'da! Ara transfer döneminde Galatasaraylı taraftarların heyecan içinde beklediği forvet transferi nihayete erdi. Galatasaray'ın bugün Diagne'yi KAP'a bildirmesi bekleniyor. Kasımpaşa'nın 24 Ocak'ta oynadığı Alanyaspor maçında oynadığı karşılaşmada Diagne 4 maç ceza almıştı. Peki, Diagne'nin cezası ne zaman bitecek? Diagne neden ceza almıştı? Galatasaray'ın yeni transferi Diagne, Galatasaray - Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte ayrıntılar...

DİAGNE'NİN CEZASI NE ZAMAN BİTECEK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor maçında rakibine tükürdüğü için 4 maç ceza alan Diagne'nin 2 maç cezası kaldı. Diagne 2 maç sonra forma giyebilecek.

5-6-7 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ile 1 maç cezasını bitirecek olan Diagne, Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor - Galatasaray maçında da forma giymeyecek ve cezası bitmiş olacak.

Golcü futbolcu böylelikle Galatasaray - Trabzonspor maçında oynayacak.

GALATASARAY MİTROGLOU TRANSFERİNİ BİTİRDİ

TRT Spor'un haberine göre Sarı Kırmızılı ekip Yunan golcü Konstantinos Mitroglou'nun 1,5 yıllığına kiralanması konusunda Marsilya ile anlaştı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre ise Mitroglou kendisine yapılan yıllık 3,5 milyon euroluk teklife "Evet" dedi.

Galatasaray'ın 1,5 yıllığına kiralayacağı iddia edilen oyuncunun sözleşmesinde yıllık 500 bin euro'ya kadar çıkabilecek bir bonus maddesinin de bulunduğu öne sürüldü.