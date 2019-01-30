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gidiyor Lemos geliyor

için ve ’den resmi teklif alan yönetim bunun üzerine ’dan Lemos ile büyük oranda anlaştı.

Vida gidiyor Lemos geliyor
Transferin bitimine iki gün kala Beşiktaş'ta gündem bir anda hareketlendi... Siyah-Beyazlılar, Domagoj Vida için Inter ve Roma'dan resmi teklif aldı.

VIDA'YA BAĞLI
Yönetim bir yandan İtalyan devleriyle pazarlıklarını sürdürürken, diğer yandan da stoper arayışlarına başladı. Çizme basınına da yansıyan haberlere göre Beşiktaş, Sassuolo formasını giyen Mauricio Lemos ile anlaştı. Bonservisi Villarreal'de olan Uruguaylı genç stoper geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Siyah-Beyazlılar eğer kalan iki günde Vida ile yollarını ayırırsa Lemos'u 1.5 yıllığına kiralayacak.

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