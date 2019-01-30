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  • 30.01.2019 19:44
  • Son Güncelleme: 30.01.2019 19:50

Son dakika: resmen 'da!

ve 'nin i konusunda anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılılar transferi sosyal medya hesabından resmi olarak açıkladı.

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