Galatasaray ve Kasımpaşa Mbaye Diagne'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılılar transferi sosyal medya hesabından resmi olarak açıkladı. Galatasaray, Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 17 karşılaşmada 20 gol attı 2 de asist yaptı.
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