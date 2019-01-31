Fenerbahçe'nin, İtalya'nın Empoli takımında forma giyen Miha Zajc ile anlaşmaya yakın olduğu ve bu transfer için Fenerbahçe'nin Empoli'ye 6,5 milyon euro ile Salih Uçan'ı vereceği iddia edildi. Peki Fenerbahçe'nin ilgilendiği Miha Zajc kimdir?

MIHA ZAJC KİMDİR?

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Zajc, 1994 Slovenya doğumlu. 24 yaşındaki oyuncu, 1.78 boyunda ve orta sahanın ortasında görev yapmakta. Ayrıca on numara pozisyonunda da forma giyebilmekte.

Miha Zajc, futbol hayatına Slovenya'da Bilje takımı ile başladı. Sonrasında Interblock'ta altyapı eğitimini alan Zajc, kendini daha fazla gösterebileceği Bravo'ya transfer oldu.

Bravo'dan Olimpija Ljubljana ve Celje'ye kiralanan, bu takımlarda gösterdiği performansla öne çıkmayı başaran Zajc, 2014'te 400 bin euro bonservis bedeliyle NK Olimpija Ljubljana kadrosuna katıldı.

Ljubljana ekibinin formasıyla 70 maça çıkan Zajc, 2017'nin ocak ayında 1.7 milyon Euro'ya Empoli'ye transfer oldu.

Devre arasında geldiği Empoli ile küme düşen Zajc, 2017-18 sezonunda Serie B'de sergilediği performansla takımının tekrar Serie A'ya yükselmesine büyük katkı sağladı.