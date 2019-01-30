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Moses’in gözü 11’de

Moses’in gözü 11’de
Fenerbahçe'nin Yeni Malatya ile oynadığı maçta oyuna sonradan giren yeni transfer Victor Moses, gözünü ilk 11'e dikti. Nijeryalı yıldız bu haftaki Göztepe mücadelesinde ilk 11'de olmak istediğini Ersun Yanal'a iletti.

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