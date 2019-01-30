Fenerbahçe'nin Yeni Malatya ile oynadığı maçta oyuna sonradan giren yeni transfer Victor Moses, gözünü ilk 11'e dikti. Nijeryalı yıldız bu haftaki Göztepe mücadelesinde ilk 11'de olmak istediğini Ersun Yanal'a iletti.
- Spor
- 30.01.2019
- Gazete
Moses’in gözü 11’de
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