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  • 30.01.2019 10:45
  • Son Güncelleme: 30.01.2019 10:51

'tan 'e çok sert sözler: Dünyadan haberin yok Mustafa!..

Usta spor yazarı bugünkü yazısında, Kurulu'nda yaşananları değerlendirdi.




Kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırmasıyla ilgili olarak olağanüstü toplanan Galatasaray Divan Kurulu'nda yaşananları usta spor yazarı Hıncal Uluç değerlendirdi. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...

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