Kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırmasıyla ilgili olarak olağanüstü toplanan Galatasaray Divan Kurulu'nda yaşananları usta spor yazarı Hıncal Uluç değerlendirdi. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...
Kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırmasıyla ilgili olarak olağanüstü toplanan Galatasaray Divan Kurulu'nda yaşananları usta spor yazarı Hıncal Uluç değerlendirdi. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...
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