Son dakika: Galatasaray-Boluspor ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında bu akşam Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. İşte, Galatasaray Boluspor maçına dair detaylar...

Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist bu akşam belli olacak. Galatasaray ile Boluspor çeyrek final biletini almak için İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın 11'i: İsmail, Linnes, Ömer, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Donk, Selçuk İnan, Muğdat Çelik, Yunus Akgün, Sinan Gümüş

Galatasaray Boluspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Boluspor maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak ve a2'den canlı yayınlanacak. Öte yandan, müsabakayı Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.