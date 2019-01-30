Beşiktaş'ta geçen sezondan bu yana kadroda büyük bir değişim rüzgarı yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen ve grubundan yenilmeden lider çıkan Siyah-Beyazlı takımda ilk 11'de yer alan 7 isimle yollar ayrıldı. Diğer 4 futbolcudan biri kadro dışı, biri yedek. 2 futbolcu ise 11'de şans buluyor.
- Spor
- 30.01.2019
- Gazete
Beşiktaş’ın geçen yılki ilk 11’inden 7’si ayrıldı
Kartal geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde grubundan yenilgisiz lider olarak çıktı. O takımda ilk 11’de yer alan Fabri, Cenk Tosun, Tosic, Talisca, Babel, Pepe ve Quaresma ayrıldı. O kadrodan sadece Gökhan Gönül, Adriano, Atiba ve Tolgay kaldı.
Beşiktaş'ta geçen sezondan bu yana kadroda büyük bir değişim rüzgarı yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen ve grubundan yenilmeden lider çıkan Siyah-Beyazlı takımda ilk 11'de yer alan 7 isimle yollar ayrıldı. Diğer 4 futbolcudan biri kadro dışı, biri yedek. 2 futbolcu ise 11'de şans buluyor.
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