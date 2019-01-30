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’ın geçen yılki ilk 11’inden 7’si ayrıldı

geçen sezon ’nde grubundan yenilgisiz lider olarak çıktı. O takımda ilk 11’de yer alan Fabri, , Tosic, Talisca, Babel, ve Quaresma ayrıldı. O kadrodan sadece , Adriano, Atiba ve Tolgay kaldı.



Beşiktaş'ta geçen sezondan bu yana kadroda büyük bir değişim rüzgarı yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen ve grubundan yenilmeden lider çıkan Siyah-Beyazlı takımda ilk 11'de yer alan 7 isimle yollar ayrıldı. Diğer 4 futbolcudan biri kadro dışı, biri yedek. 2 futbolcu ise 11'de şans buluyor.

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