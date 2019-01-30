geçen sezondanbu yanakadroda büyük bir değişimrüzgarı yaşanıyor.Geçtiğimiz sezon'ndefırtına gibi esen ve grubundanyenilmedenlider çıkantakımda ilk'deyer alanisimle yollarayrıldı. Diğerfutbolcudanbiri kadro dışı,biri yedek. 2 futbolcuise 11'de şans buluyor.