Aslan'dan çeyrek altın

Cimbom kupada farklı turladı... Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği Boluspor'u dün sahasında 4-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Bolu karşısında maça iyi başlayan Cimbom, 19. dakikada Ömer'in ortasında Yunus Akgün'ün kafa golüyle 1-0 öne geçti.
MUĞDAT FARKI İKİYE ÇIKARDI
33'te hızlı gelişen atakta Yunus Akgün'ün pasına hareketlenen Muğdat, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skoru 2-0 yaptı. 69'da bu kez Muğdat'ın pasında Yunus kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı.
YUNUS'TAN BİR GOL DAHA...
G.Saray 77'de VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Yunus, skoru 4-0'a getirdi ve hattirck yaptı. Boluspor 81'de Akabueze'nin penaltı golüyle durumu 4-1 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.
MUĞDAT FARKI İKİYE ÇIKARDI
33'te hızlı gelişen atakta Yunus Akgün'ün pasına hareketlenen Muğdat, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skoru 2-0 yaptı. 69'da bu kez Muğdat'ın pasında Yunus kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı.
YUNUS'TAN BİR GOL DAHA...
G.Saray 77'de VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Yunus, skoru 4-0'a getirdi ve hattirck yaptı. Boluspor 81'de Akabueze'nin penaltı golüyle durumu 4-1 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.
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