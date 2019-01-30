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'dan çeyrek altın

1-0'ın rövanşında 'u (3) ve Muğdat'la yıktı. Bolu'yu kupanın dışına iten Cimbom, adını yazdırdı.

Aslan'dan çeyrek altın
Cimbom kupada farklı turladı... Sarı-Kırmızılılar, son 16 turunda ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği Boluspor'u dün sahasında 4-1 mağlup etti ve adını yazdırdı. Bolu karşısında maça iyi başlayan Cimbom, 19. dakikada Ömer'in ortasında Yunus Akgün'ün kafa golüyle 1-0 öne geçti.



MUĞDAT FARKI İKİYE ÇIKARDI
33'te hızlı gelişen atakta 'ün pasına hareketlenen Muğdat, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skoru 2-0 yaptı. 69'da bu kez Muğdat'ın pasında Yunus kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı.




YUNUS'TAN BİR GOL DAHA...
G.Saray 77'de VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Yunus, skoru 4-0'a getirdi ve hattirck yaptı. 81'de Akabueze'nin penaltı golüyle durumu 4-1 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.

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