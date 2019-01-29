Reyes Leganes’e kiralandı

Fenerbahçe Meksikalı futbolcu Diego Reyes'i İspanyol ekip Leganes'e kiraladığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Diego Reyes'in kiralık olarak transferi konusunda Leganes ile anlaşma sağlamıştır" denildi.
- Spor
- 29.01.2019
- Gazete
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