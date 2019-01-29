Önce tepki sonra alkış Taraftarlar karşılaşma öncesi oyunculara tepkiliydi. Maç sonu futbolcular alkışlandı...

Takımın içinde bulunduğu kötü duruma rağmen F.Bahçeli taraftarların dünkü maça ilgisi büyüktü. Tribünler 90 dakika öncesi şok bir protesto gerçekleştirdi. "O forma kutsaldır söyledik size, rezil ettiniz bizi cümle aleme, ihanet ettiniz sizler Lefter'e, çubukluyu çıkarın çıplak oynayın" diyen taraftarlar, karşılaşma sonrası ise takımı alkışladı. Benzia ve Ayew ıslıklandı. Moses ile Sadık'a destek vardı.