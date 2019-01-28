





Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u evinde 3-2 mağlup etti ve puanını 20'ye yükselterek 14. sıraya çıktı. Karşılaşmanın ardından futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen maçı özel bir kanalda yorumladı.

