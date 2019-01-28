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  • 29.01.2019 07:29

'den için flaş yorum: Bek falan oynamaz

yorumcusu , 'nin Evkur 'u 3-2 mağlup ettiği maça dair çarpıcı tespitlerde bulundu.




Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u evinde 3-2 mağlup etti ve puanını 20'ye yükselterek 14. sıraya çıktı. Karşılaşmanın ardından futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen maçı özel bir kanalda yorumladı.

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