Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u evinde 3-2 mağlup etti ve puanını 20'ye yükselterek 14. sıraya çıktı. Karşılaşmanın ardından futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen maçı özel bir kanalda yorumladı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u evinde 3-2 mağlup etti ve puanını 20'ye yükselterek 14. sıraya çıktı. Karşılaşmanın ardından futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen maçı özel bir kanalda yorumladı.
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