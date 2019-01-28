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  • 28.01.2019 20:23
  • Son Güncelleme: 28.01.2019 20:25

i açıkladı! 'ya gitti...

Son dakika haberine göre maçı oynanırken 'den açıklaması geldi. Sarı-Lacivertliler, Meksikalı futbolcunun Leganes'e kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe transferi açıkladı! İspanya'ya gitti...

Son dakika gelişmesine göre, , Meksikalı futbolcusu 'i ekiplerinden 'e kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Diego Reyes'in kiralık olarak i konusunda La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes ile anlaşma sağlamıştır.Oyuncumuz Diego Reyes bu sezon sonuna kadar Club Deportivo Leganes takımı için mücadele edecektir. Futbolcumuz Diego Reyes'e başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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