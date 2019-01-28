Son dakika gelişmesine göre, Fenerbahçe, Meksikalı futbolcusu Diego Reyes'i La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes'e kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Diego Reyes'in kiralık olarak transferi konusunda La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes ile anlaşma sağlamıştır.Oyuncumuz Diego Reyes bu sezon sonuna kadar Club Deportivo Leganes takımı için mücadele edecektir. Futbolcumuz Diego Reyes'e başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.