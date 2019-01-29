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: yapmadık diye eşim benimle konuşmuyor

Cengiz, “Listeyi 4-5 isme indirdik, hepsinde de durum olumlu. İnşallah camiamıza ve taraftara en uygun mali şartlarda olacak” dedi.

Transfer yapmadık diye eşim benimle konuşmuyor
Galatasaray'ın dün düzenlenen Divan Kurulu toplantısında da gündem, bitmeyen forvet iydi.

SOKAĞA ATMAM!
Başkan Mustafa Cengiz, "Gece 4'e kadar transfer çalıştık. Listeyi 4-5 isme indirdir, hepsinde de durum olumlu. İnşallah camiamıza ve taraftara en uygun, en iyi mali şartlarda transfer olacak. Hiç kimse bize baskıyla, tehditle, küfürle ve fiziki tehditle Galatasaray'ın parasını sokağa attıramaz" ifadesini kullandı. Transferlerle ilgili gecikmeler olduğunu kabul eden Başkan Cengiz, "Hanım, transfer yapmadığım için benimle konuşmuyor. 'Bariyerler' derken engelleri kastediyorum. Hiç ummadığınız şeyler karşınıza çıkıyor" açıklamasını yaptı.



​BEYAZ TAHTADA HANGİ İSİMLER VAR?
, yöneticiler ve teknik heyet önceki gece saat 04.00'e kadar transfer zirvesi yaptı. Resmi siteden paylaşılan resimde yer alan beyaz tahtada listedeki isimlerin yazdığı iddia edildi. Herkes bu isimleri çözmek için uğraştı.

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