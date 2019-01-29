Galatasaray'ın dün düzenlenen Divan Kurulu toplantısında da gündem, bitmeyen forvet transferiydi.
SOKAĞA ATMAM!
Başkan Mustafa Cengiz, "Gece 4'e kadar transfer çalıştık. Listeyi 4-5 isme indirdir, hepsinde de durum olumlu. İnşallah camiamıza ve taraftara en uygun, en iyi mali şartlarda transfer olacak. Hiç kimse bize baskıyla, tehditle, küfürle ve fiziki tehditle Galatasaray'ın parasını sokağa attıramaz" ifadesini kullandı. Transferlerle ilgili gecikmeler olduğunu kabul eden Başkan Cengiz, "Hanım, transfer yapmadığım için benimle konuşmuyor. 'Bariyerler' derken engelleri kastediyorum. Hiç ummadığınız şeyler karşınıza çıkıyor" açıklamasını yaptı.
BEYAZ TAHTADA HANGİ İSİMLER VAR?
Mustafa Cengiz, yöneticiler ve teknik heyet önceki gece saat 04.00'e kadar transfer zirvesi yaptı. Resmi siteden paylaşılan resimde yer alan beyaz tahtada listedeki isimlerin yazdığı iddia edildi. Herkes bu isimleri çözmek için uğraştı.
SOKAĞA ATMAM!
Başkan Mustafa Cengiz, "Gece 4'e kadar transfer çalıştık. Listeyi 4-5 isme indirdir, hepsinde de durum olumlu. İnşallah camiamıza ve taraftara en uygun, en iyi mali şartlarda transfer olacak. Hiç kimse bize baskıyla, tehditle, küfürle ve fiziki tehditle Galatasaray'ın parasını sokağa attıramaz" ifadesini kullandı. Transferlerle ilgili gecikmeler olduğunu kabul eden Başkan Cengiz, "Hanım, transfer yapmadığım için benimle konuşmuyor. 'Bariyerler' derken engelleri kastediyorum. Hiç ummadığınız şeyler karşınıza çıkıyor" açıklamasını yaptı.
BEYAZ TAHTADA HANGİ İSİMLER VAR?
Mustafa Cengiz, yöneticiler ve teknik heyet önceki gece saat 04.00'e kadar transfer zirvesi yaptı. Resmi siteden paylaşılan resimde yer alan beyaz tahtada listedeki isimlerin yazdığı iddia edildi. Herkes bu isimleri çözmek için uğraştı.
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