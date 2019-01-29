Galatasaray - Boluspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu karşılaşmaları bugün sona eriyor. Son çeyrek finalist Galatasaray mı, yoksa Boluspor mu olacak? İlk maçta Selçuk İnan'ın golüyle 1-0'lık galibiyet alan Galatasaray avantajlı konumda bulunuyor. Peki, Galatasaray - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında Galatasaray, bugün sahasında Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.45'te başlayacak ve a2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.

Galatasaray'da sakatlığı süren Emre Akbaba, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo ile kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok, Boluspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekibin müsabakaya Süper Lig'de az süre alan futbolcular ve gençlerden oluşan bir kadro ile çıkması bekleniyor.

SERKAN TOKAT DÜDÜK ÇALACAK

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesini Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdağan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Abdulkadir Bitigen olacak.

KURA ÇEKİMİ 30 OCAK'TA

Kupada tamamlanan son 16 turu eşleşmelerinin ardından Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor çeyrek finale yükseldi. Galatasaray-Boluspor eşleşmesini geçen taraf, adını son çeyrek finalist olarak yazdıracak.

Toplamda 17 kez ile Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan, son olarak bu kupayı 2015-2016 sezonunda elde eden Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi, 30 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.