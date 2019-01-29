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  • 29.01.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 29.01.2019 11:12

'ndan flaş yorum: Malatya'nın galip gelmesini engelleyen...

'in 19'uncu haftasında sahasında Evkur 'u 3-2 mağlup etti. Usta spor yazarı Yazarı bugünkü yazısında, Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi.



Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 2'nci ve 31'inci dakikalarda Mehmet Ekici ile 86'ncı dakikada Mehmet Topal kaydetti.

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