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Castillo ve Ferreyra için pazarlıkta!

, 27 yaşındaki Arjantinli ve 25 yaşındaki Nicolas Castillo için Portekizliler ile pazarlıkta. Slimani’yi gönderecek , iki yıldız golcüden birini kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Ya Castillo ya Ferreyra
F.Bahçe yıldız bir golcü etmekte kararlı... Sarı-Lacivertliler, transferin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi. , Portekiz temsilcisi 'da forma giyen Arjantinli golcü Facundo Ferreyra ve Şilili Nicolas Castillo için teklifini sundu. Slimani'yi gönderecek F.Bahçe iki yıldızından birini alacak.



İKİ YILDIZ DA AYRILMAK İSTİYOR
İki oyuncu da 'nin teklifine sıcak bakıyor. Benfica da teklife onay verirse görüşmeler hız kazanacak. İki yıldızın da Benfica'dan ayrılmak istediği bu yüzden Fenerbahçe'nin işinin kolaylaştığı bildirildi.

BU SEZON SADECE 1 ASİSTİ VAR
Şilili Nicolas Castillo'nun kulübeyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Bu sezon 11 maçta görev alan tecrübeli oyuncu sadece 1 asist yaptı. Castillo, milli takımda 18 maçta forma giydi ve 3 gol attı.



8 MAÇTA OYNADI. 1 GOL ATTI
Ferreyra ise bu sezon Benfica'da sadece 8 maçta görev aldı. 1 gol attı. 27 yaşındaki Arjantinli oyuncunun Benfica ile olan sözleşmesi ise 2022'de bitiyor.

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