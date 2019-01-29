Diriliş Kadıköy

Fener sonunda güldü... Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Kanarya ligde 6 hafta aradan sonra kazandı. Ersun Yanal da ligde ilk galibiyetini yaşadı. Fener adeta maça golle başladı. Mehmet Ekici, Isla'nın indirdiği topa sol ayağıyla çok iyi vurdu: 1-0. 28. dakikada Mina mükemmel bir kafayla skoru 1-1 yaptı.
FENER KAÇTI, MALATYA KOVALADI
31. dakikada yine sahneye Ekici çıktı... Ceza sahası dışından harika bir frikik golüyle Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi. 34. dakikada Soldado mutlak golü kaçırdı. 45+3. dakikada Mina'nın indirdiği topa hareketlenen Donald, birkez daha eşitliği getirdi: 2-2.
SADIK 90+7'TE İPTEN ALDI!
63'te Fener penaltı kazandı. Ancak Ekici'nin penaltısını Farnolle kurtardı. 86. dakikada Farnolle'dan dönen topu Topal ağlara yolladı: 3-2. 90+7'de Sadık topu çizgiden çıkarınca Fener 3 puanı aldı.
FENER KAÇTI, MALATYA KOVALADI
31. dakikada yine sahneye Ekici çıktı... Ceza sahası dışından harika bir frikik golüyle Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi. 34. dakikada Soldado mutlak golü kaçırdı. 45+3. dakikada Mina'nın indirdiği topa hareketlenen Donald, birkez daha eşitliği getirdi: 2-2.
SADIK 90+7'TE İPTEN ALDI!
63'te Fener penaltı kazandı. Ancak Ekici'nin penaltısını Farnolle kurtardı. 86. dakikada Farnolle'dan dönen topu Topal ağlara yolladı: 3-2. 90+7'de Sadık topu çizgiden çıkarınca Fener 3 puanı aldı.
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