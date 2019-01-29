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Diriliş | üç puan hasretine son verdi

'nin iki şık golüne Mina ve Donald cevap verdi... Ekici 63'te penaltıyı kaçırdı. 86'da diğer Mehmet sahne aldı. Altın gibi gole Topal imza attı.

Diriliş Kadıköy
Fener sonunda güldü... Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Kanarya ligde 6 hafta aradan sonra kazandı. Ersun Yanal da ligde ilk galibiyetini yaşadı. Fener adeta maça golle başladı. Mehmet Ekici, Isla'nın indirdiği topa sol ayağıyla çok iyi vurdu: 1-0. 28. dakikada Mina mükemmel bir kafayla skoru 1-1 yaptı.



FENER KAÇTI, MALATYA KOVALADI
31. dakikada yine sahneye Ekici çıktı... Ceza sahası dışından harika bir frikik golüyle Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi. 34. dakikada Soldado mutlak golü kaçırdı. 45+3. dakikada Mina'nın indirdiği topa hareketlenen Donald, birkez daha eşitliği getirdi: 2-2.



SADIK 90+7'TE İPTEN ALDI!
63'te Fener penaltı kazandı. Ancak Ekici'nin penaltısını Farnolle kurtardı. 86. dakikada Farnolle'dan dönen topu Topal ağlara yolladı: 3-2. 90+7'de Sadık topu çizgiden çıkarınca Fener 3 puanı aldı.

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