Diriliş Kadıköy

sonunda güldü...'de'u 3-2 mağlup edenligde 6 hafta aradan sonra kazandı.da ligde ilk galibiyetini yaşadı.adeta maça golle başladı.'nın indirdiği topa sol ayağıyla çok iyi vurdu:. 28. dakikadamükemmel bir kafayla skoruyaptı.dakikada yine sahneyeçıktı... Ceza sahası dışından harika bir frikik golüyle'yi yeniden öne geçirdi. 34. dakikadamutlak golü kaçırdı. 45+3. dakikada'nın indirdiği topa hareketlenen, birkez daha eşitliği getirdi:'tepenaltı kazandı. Ancak'nin penaltısınıkurtardı. 86. dakikada'dan dönen topuağlara yolladı:90+7'detopu çizgiden çıkarınca3 puanı aldı.