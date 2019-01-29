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Bir tuhaflık 'VAR!'

’ın verdiği penaltı kararları ve VAR yorumları eşletirildi.

Bir tuhaflık 'VAR!'
F.BAHÇE-MALATYA maçının 58. dakikasında Mehmet Ekici, Chebake'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem , VAR'a gittikten sonra 'Davam' kararı verdi. Sarı-Lacivertli taraftarlar bu karar sonrasında adeta çıldırdı. 4 dakika sonra bu kez Dirar, sağ kanattan ceza sahası içine girdi. Erkan Kaş'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Palabıyık penaltıyı verdi. Sonrasında VAR'a gitti. Kararını değiştirmedi. Sosyal medyadaki yorumlarda ilk pozisyonun penaltı ikincisinin ise penaltı olmadığı görüşü hakimdi. Ali Palabıyık'ın kararları geceye damga vurdu.

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