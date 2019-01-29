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Quaresma ile yolları ayırdı

2. Başkanı , ’in isteği üzerine Quaresma ile son kez görüştü. Portekizli geri adım atmayınca ipler tamamen koptu.

Quaresma'ya güle güle
Beşiktaş'ta Quaresma devri bitti... Bir süredir ayrılmak istediğini söyleyen Portekizli futbolcu dün 2. Başkan Serdal Adalı ile bir araya geldi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Quaresma'nın kalmasını istediği için bu görüşmenin gerçekleştirildiği öğrenildi.



İKNA ÇABASI İŞE YARAMADI
Serdal Adalı'nın Quaresma'ya kalma teklifinde bulunduğu ancak Portekizli futbolcunun ailesini gerekçe göstererek ayrılmak istediğini yinelediği gelen bilgiler arasında.



FESİH İŞLEMLERİ KONUŞULDU
Portekizli futbolcunun fesih işlemleri konusunda her konuda anlaşma sağlandı. Bu gelişmenin ardından Portekizli futbolcu tesislerde arkadaşlarıyla tek tek vedalaştı. Böylece Quaresma dönemi bitti.

YENİ ADRESİ PORTO OLACAK
'ta 2 lig şampiyonluğu yaşayan Quaresma ile yollar ayrıldı. Portekizli futbolcunun Porto'ya transfer olması bekleniyor.

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