Vakıfbank, Aslan’ı set vermeden yendi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, deplasmanda G.Saray'ı 3-0 yendi. Vakıfbank maçı 25-21, 25-12 ve 25-20'lik setlerle kazandı. Diğer sonuçlar: Fenerbahçe-Eczacıbaşı Vitra: 0-3, Nilüfer Bld-Karayolları: 3-2, Halkbank-Çanakkale Bld: 1-3, Aydın BŞB-Beşiktaş: 1-3.
- Spor
- 28.01.2019
- Gazete
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