Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek. Ligde ikinci yarıya da istediği başlangıcı yapamayan sarı-lacivertli ekip, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a elendi. Ligde çıkış yakalamak isteyen Fenerebahçe, Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet arayacak. Peki, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE SAKAT VE CEZALILAR

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'de Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlıkları nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yapılan rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören Martin Skrtel de cezası sebebiyle bugünkü mücadelede görev yapamayacak.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia, Evkur Yeni Malatyaspor maçında kart görmeleri durumunda ligin 20. haftasında Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

SON 13 MAÇTAN 1'İ KAZANILDI

Süper Lig'deki son 13 maçının sadece birini kazanabilen Fenerbahçe bu müsabakalardan 8 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Kanarya, son 6 maçta ise galip gelemedi. Sarı-lacivertliler bu maçta da puan kaybederse, 2003'te yaşadığı 9 maçlık galibiyet hasreti rekorunu kırarak 10 maça çıkarmış olacak.

GOLE ÇEVİRME ORANI EN DÜŞÜK TAKIM

Bu sezon Süper Lig'de gol pozisyonu bulamayan ve hücumda etkili olamayan Fenerbahçe ligin en düşük gol çevirme oranına sahip. Bu sezon % 8,6'lık oranla pozisyonları gole çevirmede sarı-lacivertliler son sırada yer alıyor.

ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDA KAYBEDİYOR

Fenerbahçe, ligde sahasında öne geçtiği maçlarda puan kaybediyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de B.B. Erzurumspor'un evinde öne geçip puan kaybettiği (8 puan) maçlarda en fazla kaybeden ikinci takım (7 puan) konumunda bulunuyor.