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Büyük tehlike

, bugün yenilirse veya berabere kalırsa düşme hattında yer alacak Eğer rakibine ve daha farklı bir skorla yenilirse tarihinde ilk kez son sıraya yerleşecek.

Büyük tehlike
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, bir an önce düşme hattından uzaklaşmak için seri galibiyetler peşinde ancak, alınacak kötü sonuçlar durumu daha da kötüye götürebilir. Fenerbahçe bugün Yeni spor'a 3-0 veya daha farklı bir skorla yenilirse tarihinde ilk kez ligin son sırasında yer almış olacak. Fenerbahçe maçtan beraberlikle ayrılırsa da averajla düşme hattında kalacak. Fenerbahçe bugün mutlak 3 puan için sahada olacak.

YÜREĞİNİZ SAHADA OLSUN
Teknik direktör Ersun Yanal dün futbolcularına motivasyon dolu bir konuşma yaptı. "Sahada aklınızla ve yüreğinizle olun" diyen Yanal, "Her şey psikolojik. Bunun farkındayım. Bunun ilacı da kazanmak. Ümraniye maçı geride kaldı. Malatya'yıs yenelim ve önümüze bakalım" dedi.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe, Malatyaspor maçının hazırlıklarını dün akşam satlerinde yaptığı çalışma ile tamamladı. Taktik ağırlıklı idman 1.5 saat sürdü. Çalışma sonrası futbolcular tesislerde kampa girip maç saatini beklemeye başladı.

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