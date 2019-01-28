Beşiktaş dış transferde vites taktı... Siyah- Beyazlı yönetim transferin bitimine 4 gün kala kanat arayışlarına hız verdi. N'Koudou başta olmak üzere listedeki isimler için son bir hamle yapan Siyah- Beyazlı yönetime menajerler aracılığıyla Liverool'da forma şansı bulamayan eski F.Bahçeli Lazar Markovic teklif edildi.
- Spor
- 28.01.2019
- Gazete
Beşiktaş'ta Lazar Markovic sürprizi! Şenol Güneş onay verirse Lazar Markovic için Liverpool ile görüşülecek
Beşiktaş Yönetimi, N’Koudou için görüşmelerini sürdürürken menajerler Markovic’i önerdi. Güneş’in de onay vermesi üzerine Sırp star için İngiliz kulübüyle görüşülecek.
Beşiktaş dış transferde vites taktı... Siyah- Beyazlı yönetim transferin bitimine 4 gün kala kanat arayışlarına hız verdi. N'Koudou başta olmak üzere listedeki isimler için son bir hamle yapan Siyah- Beyazlı yönetime menajerler aracılığıyla Liverool'da forma şansı bulamayan eski F.Bahçeli Lazar Markovic teklif edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.