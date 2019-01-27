Trabzon 3 puana kilitlendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan Trabzonspor, ligde ise bugün Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak Medipol Başakşehir karşısında alınan mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor.
HAFTANIN ZORLU MAÇI
19.00'daki Suat Arslanboğa yönetecek. Bu maç haftanın en zorlu maçlarından biri olarak gösteriliyor.
ÖNCE ANTRENMAN SONRA YOLCULUK
Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma yapılırken oyuncuların oldukça keyifli olması dikkat çekti. Bordo-Mavili kafile ardından uçakla Sivas'a hareket etti.
BORDO-MAVİLİLER'DE 5 EKSİK VAR
Sivas maçınde bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Pereira ile İran milli takım kampında bulunan Amiri ile Hosseini forma giyemeyecek
HAFTANIN ZORLU MAÇI
19.00'daki Suat Arslanboğa yönetecek. Bu maç haftanın en zorlu maçlarından biri olarak gösteriliyor.
ÖNCE ANTRENMAN SONRA YOLCULUK
Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma yapılırken oyuncuların oldukça keyifli olması dikkat çekti. Bordo-Mavili kafile ardından uçakla Sivas'a hareket etti.
BORDO-MAVİLİLER'DE 5 EKSİK VAR
Sivas maçınde bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Pereira ile İran milli takım kampında bulunan Amiri ile Hosseini forma giyemeyecek
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